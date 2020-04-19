التعليم تمنع علم المملكة المطرز بالذهبي في مناسباتها

منعت وزارة التعليم علم المملكة المطرز بالذهبي في مناسبات قطاعاتها و المؤسسات التعليمية

و وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ،في تعميم،اليوم، جميع قطاعات التعليم وإداراتها بضرورة عرض العلم الأبيض حسب ما هو متبع أثناء مراسم الاجتماعات والاستقبالات للمسؤولين .

و جاءفي التعميم : “لاحظت هيئة وكالة الأنباء السعودية (واس) ،وهي المصدر الرسمي للأخبار بأنه عند تغطيتها لاجتماعات ومقابلات المسؤولين في الدولة ظهور علم المملكة المطرز بالذهبي

وأضاف التعميم: “و بناء على إيعاز صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بنظام العام في المملكة العربية السعودية والإطلاع على البروتوكول الخاص بالعلم السعودي بحيث يكون العلم الذي يعرض في المكاتب وصالات الاستقبال باللون الأبيض حسب ما هو متبع وبخاصة أثناء مراسم الاجتماعات والاستقبالات للمسؤولين