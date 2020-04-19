«العيافي» يشيد بمبادرة مواطن أقام حفل زواج مختصر لإبنته بسبب كورونا

أشاد رئيس مركز القوز بمحافظة القنفذة الأستاذ عابد العيافي بمبادرة مواطن زوج ابنته في حفل مختصر داخل المنزل بلا مراسم احتفال وبدون توجيه دعوات للحضور التزاما بتوجيهات القيادة – أيدها الله – والأجهزة المعنية التي أكدت على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي هذا الوباء وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وقدم “العيافي” التهنئة للعريسين سائلا الله تعالى أن يجمع بينهما في خير ، متمنيا أن تكون هذه المبادرة انموذجا في المستقبل ومثالا يحتذى به للحث على تيسير الزواج في المستقبل والتخفيف من الأعباء والتكاليف المادية.