نادي ذوي الإعاقة بالقصيم يخفف الآثار الاقتصادية لكورونا بسلال غذائية لمنسوبيه

أطلق نادي ذوي الإعاقة بمنطقة القصيم، مبادرة توزيع السلال الغذائية بإشراف المسؤولية الاجتماعية بالنادي، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتبة جراء جائحة فيروس كورونا على بعض أسر وأفراد نادي ذوي الإعاقة، وذلك وفق آلية محددة.

وتهدف المبادرة إلى توزيع العديد من السلال الغذائية، وصرف بطاقات تسوق للمتضررين من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من منسوبي النادي ، وذلك ضمن مسؤلية نادي القصيم الاجتماعية.

من جهته أكد الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالقصيم، على أهمية هذه المبادرات الاجتماعية في الأوقات الصعبة لخدمة المجتمع في كافة الظروف.

وتنمية المبادرات الاجتماعية كلٍ بمجاله، وأضاف:”نعتبر أمير منطقتنا الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز قدوتنا في البذل والعطاء بعدما دشن خلال الأيام القليلة حملة نهر العطاء لمساعدة المتضررين والمحتاجين من جائحة كورونا، مثمناً لجميع العاملين والباذلين في الخير أن يبارك لهم الله وأن يوفق الجهود ويسدد الخطى وأن يزيل الغمة والبلاء والوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين.