«كهاتين» تسابق هلال رمضان لمنازل الأيتام وتدعمهم بمساعدات مليونية

اعتمدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة “كهاتين” ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الدكتور عواض البشري صرف أكثر من مليوني ريال لأسر الأيتام، من ضمنها مساعدة نقدية مقطوعة وطارئة بمبلغ مليون، و90 ألف ريال لأسر الأيتام في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى محافظة الطائف لإعانتهم على تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تأثرت بها كثير من الأسر والعائلات.

وبادرت الجمعية بالمساعدة الطارئة لأسر الأيتام لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ومساعدة الأسر على تجاوزها من خلال مساعدات مالية تمكنها من قضاء احتياجاتها بالطريقة التي تتناسب مع احتياجات كل أسرة.

ويتم صرف المعونات للأسر عن طريق حساباتها المصرفية، إضافة إلى استمرار المعونات الشهرية والدورية على وضعها المعتاد، والتي وصلت إجمالا مبلغ مليون، و200 ألف ريال تقسم بين الأسر لتجاوز المصاعب الحالية، لا سيما مع إقبال شهر رمضان المبارك.

وتبدأ الجمعية مع مطلع الأسبوع الحالي في توزيع 2400 كرتون تمر، بكل واحد منها 8 علب من التمر السكري الفاخر، إضافة إلى توزيع 400 سلة غذائية رمضانية مخصصة للأيتام وأسرهم، تحتوي على أنواع من المواد الغذائية التي تستخدم عادة خلال شهر رمضان.

وتعمل الجمعية ضمن برامجها المتنوعة على تقليل التأثيرات التي خلفتها أزمة فيروس كورونا الحالية والقيام بدورها كرافد اجتماعي للأيتام وعائلاتهم وأسرهم.

لا سيما وأنهم يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، ويعتمد عليهم مستقبل أسرهم التي تشكل الجمعية أحد أهم الأذرع المساندة للجهات الحكومية في دعمهم لضمان مستقبل آمن لهم في الجوانب المادية والغذائية.