تقرير صادم: دولة عربية لا تملك جهاز تنفس صناعي واحد

تفتقر عدة دول حول العالم إلى عدد كاف من أجهزة التنفس التي تنقذ حياة مواطنيها في مواجهة جائحة كورونا، بينها عشر دول أفريقية، ما يجعلها في تحد صعب لمواجهة الوباء.

ووفقا لآخر الإحصاءات فإن كورونا تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 160 ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن مليونين و350 ألف شخص آخرين.

وفي أفريقيا وحدها تجاوز عدد حالات الإصابة المسجلة بالمرض، الأحد، عشرين ألف حالة.

ووفق تقرير وصف بالصادم لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الصومال لا تملك أي جهاز تنفس صناعي.

ويبلغ عدد سكان الصومال نحو 15 مليون نسمة، ويعاني هذا البلد من ظروف اقتصادية سيئة وبنية تحتية متهالكة.

أما دولة جنوب السودان التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة، فتملك أربعة أجهزة تنفس صناعي.

وفي جمهورية أفريقيا الوسطى توجد ثلاثة أجهزة تنفس لسكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة. أما ليبيريا فتملك ستة أجهزة فقط، إحداها بسفارة الولايات المتحدة.

وإجمالا يتعين على أقل من ألفي جهاز تنفس صناعي خدمة مئات الملايين الأشخاص في المستشفيات العامة بـ 41 دولة أفريقية، كما تقول منظمة الصحة العالمية، مقارنة مع أكثر من 170 ألف في الولايات المتحدة وحدها.