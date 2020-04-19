الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني: السلطات في قطر تلفق التهم لكل من يعارضها

قال الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني، الأحد، إن قضية الشيخ طلال آل ثاني المعتقل في قطر ملفقة.

وكانت قطر قد حكمت على الشيخ القطري طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، “تعسفياً”، بحسب زوجته، بالسجن لمدة 25 عاماً، واعتقله إثر خداعه واستدراجه للعودة إلى الدوحة بدعوى تسليمه ميراث والده.

وأضاف الشيخ سعود بن جاسم أن ميراث الشيخ طلال في قطر يسدد المبالغ المزعومة وأكثر، وفقا لقناة العربية.

وتابع أن السلطات في قطر تلفق التهم لكل من يعارضها.

وفي وقت سابق، أعلنت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، أن وضعه الصحي خطير ويتدهور، أنه يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في سجنه.

وقالت “مقربون من الأسرة الحاكمة ربطوا الإفراج عنه بعودتي لقطر”. كما أشارت إلى أن السلطات القطرية تمنع العائلة من التواصل معه.

وأكدت أن السلطات في قطر لم توجه أي اتهامات للشيخ طلال آل ثاني المعتقل منذ 7 سنوات، كما أنها رفضت تقديمه ولا تزال إلى محاكمة “عادلة”.

وفي بيان سابق لها لها قالت: ناشدنا مفوضية حقوق الإنسان الأممية التدخل بشأن زوجي المعتقل.

وختمت مناشدة الجهات الدولية الضغط على قطر، من أجل إجراء محاكمة عادلة وشفافة للشيخ طلال آل ثاني.

وكانت أسماء قد طالبت في فيراير الماضي، الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة القطرية لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن السيئة، واصفةً إياها بالتعذيب. وقالت في حينه إن الحكومة القطرية ترفض بتعنت تواصلها مع زوجها إلا من خلال أرقام هواتف من داخل قطر.

وأكدت أن هناك الكثير من المسجونين في قطر تم القبض عليهم بطرق غير قانونية، معتبرة أن مسار القضاء في قطر يعتمد على الترهيب.