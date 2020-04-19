هيئة النقل: فتح التقديم على “دعم السعوديين” العاملين في نقل الركاب #عاجل

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن فتح باب التقديم على مبادرة دعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، والمسجلين لدى الهيئة في الأنشطة الموضحة بالإعلان المرفق.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر وليسوا تحت مظلة أي منشأة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب والذين يعتمدون بشكل أساسي على دخلهم من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد والتي تم بناءً عليها إيقاف أنشطتهم بشكل كامل بموجب الأمر السامي الكريم رقم (44587) وتاريخ 20/07/1441هـ، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن الفئة والأنشطة المستهدفة الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر وليس تحت مظلة أي منشأة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة (الأجرة العامة – النقل المدرسي – نقل المعلمات – نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة) ولديهم بطاقات تشغيل سارية وقت صدور الأمر السامي الكريم رقم (44587) وتاريخ 20/07/1441هـ المتضمن إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة.

واشترطت على المتقدمين أن تكون لديك بطاقة تشغيل سارية في الأنشطة المستهدفة وقت صدور الأمر السامي الكريم رقم (44587) وتاريخ 20/07/1441هـ المتضمن إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، أن تكون غير موظف في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص. ونوهت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم على المبادرة واستقبال الطلبات وذلك من تاريخ 20 أبريل 2020م وحتى تاريخ 5 مايو 2020م.