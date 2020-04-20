تراجع أسعار النفط الخام لأدنى مستوى في 21 عاماً

انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1999، بسبب انخفاض الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، فيما تباين أداء الأسهم في بورصات آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الإثنين، بأكثر من 20% دون 15 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 21 عاماً، على الرغم من اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر بين دول “أوبك +” تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ودول من خارجها – لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً في شهري مايو(أيار) ويونيو0حزيران) المقبلين.

وفي غضون ذلك، خسر مؤشر نيكي القياسي الياباني المؤلف من 225 سهماً 181.84 نقطة أو ما يعادل 0.91% ليصل إلى 19715.42 نقطة في الجلسة الصباحية، كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 6.72 نقطة، أو0.47%، ليصل إلى 1435.82 نقطة.

وكان مؤشر نيكي قد ارتفع يوم الجمعة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3.15%.

وزاد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 5.11 نقطة أو 0.27% إلى 1919.64 نقطة، فيما أضاف مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.37%، وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.23%، وتراجع مؤشر “ايه إس إكس” الأسترالي بنسبة 0.87%.