بعد ساعات من تضامن ترامب.. المئات يحتجون ضد العزل المنزلي في واشنطن

تجمع نحو 2500 أمريكي أمام مبنى الكونغرس في واشنطن، أمس، احتجاجا على قرارات العزل المنزلي، وأصر أغلبهم على عدم ارتداء كمامات واقية، رغم تزايد ضحايا فيروس كورونا في البلاد خلال الفترة الاخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد كتب عبر تويتر مشجعًا المحتجين على قرارات العزل المنزلي، خصوصًا في الولايات التي يحكمها الحزب الديمقراطي، ميتشغان ومينيسوتا وفرجينيا. حيث أصدر حكام أغلب الولايات الأمريكية قرارات ببقاء السكان في البيوت، في محاولة للتقليل من انتشار الفيروس.

وقدرت الشرطة أعداد المتجمعين أمس أمام الكونغرس بنحو 2500 شخص، مما يجعله التجمع الأكبر ضد قرارات العزل المنزلي خلال الأسبوع الأخير.

وفي أولمبيا تجمع مئات بشكل متقارب على درجات مبنى الكونغرس وحول نافورة في مخالفة لإرشادات الولاية والحكومة الاتحادية.

وقال تيلر ميلر(39 عاماً) وهو مهندس من بريميرتون بواشنطن ومسؤول انتخابي بالحزب الجمهوري لوكالة رويترز، إن “إغلاق الأعمال التجارية باختيار الرابحين والخاسرين وما يتضمنه ذلك من أشغال أساسية وغير أساسية يمثل انتهاكاً لدستور الولاية وللدستور الاتحادي”.