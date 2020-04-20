رغم مخاوف #كورونا.. استئناف الدوري الإسباني 12 مايو المقبل

بعد اجتماع لأكثر من 8 ساعات، توصل مسؤولو اتحاد الكرة ودوري الدرجة الأولي ومجلس الرياضة في إسبانيا إلى اتفاق حول مستقبل كرة القدم، وسط الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

والتقى رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، ورئيس اتحاد الكرة الإسباني لويس روبياليس، مع رئيسة مجلس الرياضة الإسباني بالعاصمة مدريد إيرين لوزانو، دون الكشف عن تفاصيل ما دار في اللقاء,

وذكر مجلس الرياضة الإسباني في بيانه أن الاجتماع الثلاثي كان يهدف لمعالجة الوضع الذي تسببت فيه أزمة كورونا في كرة القدم والرياضة الإسبانية، وأن المشاركين تحدثوا “بطريقة صريحة ونزيهة. وساهمت جميع الأطراف بشكل بناء”.

وأوضح البيان أنه “تم التوصل إلى أساس اتفاق يغطي الجوانب الرئيسية التي تؤثر على كرة القدم الإسبانية في سياق الأزمة الصحية”.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تسريبّا بأن الثلاثة اتفقوا على استكمال المسابقة المحلية، 12 مارس المقبل.

وكان الاتحاد الإسباني قد اقترح إلغاء الموسم الحالي من الدوري، واعتبار برشلونة فائزاً بصفته متصدرا للمسابقة، وهو ما اعترضت عليه رابطة الدوري، قبل أن ترسل إلى الأندية تدعوهم للعودة إلى التدريبات.

في نفس السياق، أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي المعارض في إسبانيا، أنها “طلبت من الحكومة توضيح معاييرها بشأن ما إذا كانت ستنهي”مسابقات كرة القدم أم لا، ومعرفة المعايير التي ستتبناها لاستئناف الأنشطة الرياضية.

وكان نحو 20 ألفا لقوا مصرعهم في إسبانيا بسبب الفيروس، حيث لا تزال البلاد في حالة إغلاق، وتم تعليق منافسات كرة القدم إلى أجل غير مسمى.