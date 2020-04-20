فرنسا.. ثاني مشرحة مؤقتة لاستيعاب ضحايا كورونا

رغم تناقص أعداد المصابين فيها خلال اليومين الأخيرين، افتتحت فرنسا ثاني مشرحة مؤقتة فى ضواحى العاصمة باريس، لاستيعاب ضحايا فيروس كورونا.

وكانت الهيئة العامة للصحة فى فرنسا سجلت 395 وفاة جديدة بالفيروس، في تباطؤ واضح لمعدل الوفيات اليومي، والذي كان يزيد عن 500 ضحية.

وتحتل فرنسا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، بـ151.793 إصابة، بينما تماثل للشفاء 88 ألفا، وتوفى 19.323 ألفا.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد المرضى في وحدات العناية المركزة انخفض لليوم العاشر على التوالي ليصل إلى 5833 وهو أقل عدد منذ 31 مارس.