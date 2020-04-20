الأرجنتين تسجل نحو 3 آلاف إصابة بفيروس #كورونا

سجلت الأرجنتين 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، رغم استمرار فرض حجر صحي منزلي إجباري في البلد اللاتيني، ليصل الإجمالي إلى ألفين و941 حالة.

كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 134 شخصاً بعدما فقد 9 أشخاص أرواحهم خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الوباء، بالأخص في مقاطعتي بوينوس آيرس وكوردوبا.

ومنذ بدء تسجيل إصابات بالفيروس التاجي في 3 مارس (آذار) الماضي حتى الآن، أكدت السلطات الصحية أن 29.2% من حالات الإصابة لأشخاص قادمين من الخارج، و42% لأشخاص كانوا على اتصالات بحالات مرضية.

وتعد بوينوس آيرس هي المقاطعة الأكثر تضرراً بسبب انتشار الفيروس، بعدما سجلت 873 حالة، تليها عاصمة البلاد التي تحمل نفس الاسم بـ706 حالات مؤكدة.

وبدأ الحجر المنزلي في الأرجنتين يوم 20 مارس (آذار) ويمتد حتى 26 أبريل (نيسان).