تغريم لاعب الفيصلي بسبب فسخ عقده

ألزمت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعب نادي الفيصلي إبراهيم غالب، بدفع مبلغ 300 ألف ريال لناديه، بعد فسخ عقده من طرف واحد.

وذكرت تقارير صحافية أن مبلغ 300 ألف ريال يمثل قيمة اتفاق الطرفين على العقد المبرم بينهما، حينما وقع غالب للفيصلي في يونيو الماضي، عقب نهاية عقده مع ناديه السابق النصر.

وأضافت: اللاعب بعد توقيعه العقد بأيام قليلة انقطع عن تدريبات للفريق بحجة قيامه بعملية تنظيف للركبة، مطالباً بفسخ عقده مع الفيصلي.

وقال وكيل أعمال اللاعب، فيصل الشبرمي، إن موكله أنه أصبح في حالة بدنية افضل في الوقت الحالي، وأنه يمكنه العودة التدريبات والمشاركة في المباريات.

وكانت بطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، توقفت بداية مارس الماضي، لسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.