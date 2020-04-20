كورونا حول العالم: 2.415 مليون إصابة.. والمتعافون 4 أضعاف الوفيّات

مليونان و415 ألفا و294 شخصًا، مجموع من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد حول العالم، منذ بدء الوباء حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم بتوقيت السعودية. لقي منهم 165 ألفًا و192 مصرعهم، فيما تعافى 629 ألفا و512 آخرين، حسب موقع وورلد ميتر، المختص في متابعة الإحصاءات الدولية.

في ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، اكتشاف 1775 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووفاة 110 حالات، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 141,672، والوفيات إلى 4404.

وقررت النرويج إعادة فتح دور الحضانات، في سياق خطة لرفع تدريجي للقيود في المملكة، بعد خمسة أسابيع ونصف من الإغلاق.

وسجلت ليبيا حالتي إصابة، من بين 25 عينة تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع، ليرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا إلى 51، بينهم وفاة واحدة.

وأكدت كوريا الجنوبية 13 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و674 حالة، والوفيات إلى 236، مقابل تعافي 8 آلاف و114 حالة.

وأعلن الرئيس الغاني أكوفو أدو، زيادة حالات كورونا في بلاده إلى 1042 حالة. ليقرر معها إغلاق حدود غانا لمدة أسبوعين، ورفع الحظر عن العاصمة أكرا ومدينة كوماسي بدءًا من اليوم، واستمرار إغلاق المدارس، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، والحث على التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة، دون وفيات. بينهم ثمان حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، و4 حالات عدوى محلية.

وإلى السودان، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة؛ ووفاة 2 من المصابين، الأحد، جميعهم في الخرطوم. لترتفع الإصابات إلى 92 حالة، و12 وفاة، مع تماثل 8 للشفاء.

وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل، بسبب كورونا، إلى 173، والمصابين إلى 13,654 من بينهم 114 وضعوا على أجهزة تنفس.

وسجلت الهند أكبر ارتفاع يومي في أعداد الإصابة، بعد أن سمحت الحكومة باستئناف بعض الأنشطة الصناعية والزراعية، ليصاب 1553 أشخاص، ويرتفع إجمالي المصابين إلى 17000، والوفيات إلى 543.

وأكدت السلطات الطبية الباكستانية ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا إلى 176، والإصابات إلى 8418، حتى صباح اليوم الاثنين، بعد تسجيل 17 وفاة و425 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. فيما تماثل 1970 شخصا للشفاء.