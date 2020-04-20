طلاب ووهان الصينية يعودون للمدارس

قررت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، فتح أبواب مدارسها لطلاب المرحلة النهائية الثانوية، بدءا من 6 مايو المقبل، بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر.

وأعلنت سلطات هوبي على موقعها الإلكتروني اليوم، أن امتحانات البكالوريا، المعروفة بـ”غاكاو” في الصين، أو مسابقات الدخول إلى الجامعة، تبدأ في 7 يوليو، كما في سائر أنحاء البلاد، أي بعد شهر من موعدها التقليدي.

وهوبي التي يبلغ عدد سكانها 59 مليون نسمة، أي ما يساوي عدد سكان إيطاليا، هي أكثر المقاطعات تضررا من الوباء في الصين. وسجلت فيها نسبة 97% من إجمالي 4632 وفاة، و82% من إجمالي 82747 إصابة بالفيروس أعلنت رسميا في البلاد.

وأغلقت مقاطعة هوبي بكاملها تقريبا منذ أواخر يناير، وأنهت عاصمتها مدينة ووهان (بؤرة الفيروس) الحجر الصحي في 9 أبريل.

وسبق أن فتحت معظم المقاطعات الصينية الأخرى المنشآت التعليمية، لا سيما لطلاب الصف النهائي في الثانوية، باستثناء العاصمة بكين.