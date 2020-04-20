القبض على مواطنين ارتكبا ثلاث جرائم سطو بحي الفيصلية بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ (في العقدين الثاني والرابع من العمر )، أقرا بارتكابهما (3) جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض، وسرقة ما فيها من أموال ومجوهرات وأجهزة إلكترونية، يقدر إجماليها بمبلغ (187,000) ريالاً، وقد تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.