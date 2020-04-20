الكويت: عزل 3 عمارات “موبوءة” بكورونا

فرضت وزارة الصحة الكويتية حجرا إلزاميا منزليا كاملا على سكان 3 عمارات بمنطقة المهبولة، بعد تصنيفها بعمارات موبوءة، نظرا للاشتباه “بمئات حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها”.

وقال مصدر صحي إنه تم عمل حجر كلي على كافة المقيمين بالعمارات الثلاث في تلك المنطقة”، منوها بوجود أكثر من 200 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس في المباني الثلاثة. فيما قامت الجهات المعنية بتزويد السكان بالوجبات الغذائية والاحتياجات الضرورية.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 1975 إصابة، بينها 7 حالات وفاة.