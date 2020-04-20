اختناق مسنّة وطفل في حريق بحيّ أم الجود بمكة

سيطرت فرق الدفاع المدني العاصمة المقدسة على حريق في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار في حي أم الجود، وأخلت قاطنيها.

‏وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، فإن عمليات ٩١١ استقبلت في تمام الساعة التاسعة و27 دقيقة بلاغاً عن حريق في عمارة بحي أم الجود، ‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

.وبوصول الفرق للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن حريق في غرفة نوم بشقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، تم اقتحام الموقع، وإخلاء ٨ أشخاص، وإخماد الحريق بشكل فوري.

نتج عن الحادث إصابة امرأة مسنة وطفل في العاشرة من عمره باختناق بسيط، وتلقيا العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

وأهاب القرني بالجميع توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

