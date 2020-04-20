بلدية العويقيلة: رصد أكثر من 60 مخالفة ورفع 220 طناً من النفايات

تابع رئيس بلدية محافظة العويقيلة المهندس عبدالعزيز الغشم برفقة مراقبي صحة البيئة في البلدية الجولات الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمستودعات والملاحم بالمحافظة.

وتقوم البلدية بحملات تفتيشية متواصلة بشكل يومي تراقب من خلالها مدى تقيد المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وقد خالفت البلدية اكثر من 60 محل خلال الفترة الاخيرة مؤكدين على ضرورة التقيد والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.كما بلغ اجمالي النفايات المرفوعة خلال الاسابيع الماضية اكثر من 200 طن.

وأكد “الغشم” بأن البلدية مستمرة بالعمل بكامل امكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية لخدمة المواطن والمقيم وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية من تعقيم وتطهير للأسواق والمواقف والشوارع التجارية لمنع انتشار فايروس كورنا وذلك بإشراف ومتابعة من سعادة امين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري.