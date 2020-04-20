بالصور.. إزالة موقع عشوائي بمساحة 1200 متر بـ “عكيشية مكة”

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، موقعًا عشوائيًا بمخطط العكيشية بمساحة إجمالية بلغت 1200 متر مربع، ضمن الحملات الميدانية المُنفذة من قِبل قسم مراقبة البناء بالبلدية ومتابعة رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، لإيقاف التعديات والعشوائيات على الأراضي الحكومية.

وأضح “قدح”، أن الموقع العشوائي يديره عمالة مخالفة لبيع الخشب المستخدم وتأتي هذه الإزالة لإيقاف العشوائيات على الأراضي الحكومية بمخطط جنوب مكة المكرمة (العكيشية)، بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والجهات المُختصة حيث تم اتخاذ اللازم حيال ذلك وفق الإجراءات والأنظمة المتخذة في البلدية.