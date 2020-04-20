منذ بدء العدوان.. الجيش الليبي يعلن إسقاط 77 طائرة تركية مسيرة

كشف الجيش الليبي، اليوم، عن إحصائية الطائرات التركية التي أسقطها منذ التدخل التركي دعما لحكومة الوفاق، مؤكدا أنها بلغت 77 طائرة مسيرة.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، أعلن رجب طيب أدروغان، رئيس تركيا توقيع مذكرتين مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال أردوغان حينها إن بلاده بدأت في إرسال عسكريين أتراك إلى ليبيا لإدارة العمليات العسكرية هناك.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تركيا لم توقف عملية إرسال المرتزقة ودعم الوفاق بطائرات وأسلحة وذخيرة، موضحا أن طائرات نقل المرتزقة السوريين تهبط بشكل يومي في طرابلس ومصراتة.

وبحسب بيانات الجيش الليبي، استطاعت المنصات الدفاعية في 2019 إسقاط طائرات مسيرة تركية في 15 مايو وفي 6 و30 يونيو وفي 22و25 و29 يوليو وفي 7 أغسطس، أما في سبتمبر فقد كانت 5 طائرات هدفا لضربات الجيش الليبي 3 منهم يوم 13 وواحدة أول الشهر وأخرى يوم 25، وكذلك سقطت طائرة يوم 13 ديسمبر.

وفي 2020 نجح الجيش الليبي حتى الآن في تدمير 15 طائرة، في 2 و 12 و23 يناير، وفي 29 فبراير الماضي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة دفعة واحدة، هذا إلى جانب الطائرات التي أسقطت الشهر الماضي في 31 و7 و25 و 30و 28.