٧ خطوات إلكترونية لاستخراج تراخيص بناء المستودعات في الرياض

أوضحت أمانة منطقة الرياض، اليوم، ٧ خطوات إلكترونية لتسهيل استخراج تراخيص بناء المستودعات في الرياض وذلك للتيسير عبر بوابة بلدي.

و قالت الأمانة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “لبيئة أعمال جاذبة وتسهيلاً على المواطنين.. أمانة منطقة الرياض: ٧ خطوات إلكترونية تساهم في تيسير إجراءات استخراج تراخيص بناء المستودعات في العاصمة عبر بوابة بلدي..”

و أعلنت الأمانة في انفوجرافيك الإجراءات وهي كالتالي

الاختيار و التعاقد

ادخال البيانات و المخططات وسداد الرسوم

إصدار الرخصة

مرحلة بدء البناء

الانتهاء من التشطيب

مرحلة التقرير النهائي

اصدار شهادة الإشغال