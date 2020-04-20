٧ خطوات إلكترونية لاستخراج تراخيص بناء المستودعات في الرياض

أوضحت أمانة منطقة الرياض، اليوم، ٧ خطوات إلكترونية لتسهيل استخراج تراخيص بناء المستودعات في الرياض وذلك للتيسير عبر بوابة بلدي.
و قالت الأمانة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “لبيئة أعمال جاذبة وتسهيلاً على المواطنين.. أمانة منطقة الرياض: ٧ خطوات إلكترونية تساهم في تيسير إجراءات استخراج تراخيص بناء المستودعات في العاصمة عبر بوابة بلدي..”
و أعلنت الأمانة في انفوجرافيك الإجراءات وهي كالتالي
الاختيار و التعاقد
ادخال البيانات و المخططات وسداد الرسوم
إصدار الرخصة
مرحلة بدء البناء
الانتهاء من التشطيب
مرحلة التقرير النهائي
اصدار شهادة الإشغال