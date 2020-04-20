عودة مرتقبة للدوري الإسباني بعد اتفاق على استئناف تدريبات الأندية المحترفة

اتفقت رابطة الدوري الإسباني “لا يغا” والاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم (الإثنين)، على استئناف النشاط الرياضي؛ بعودة تدريبات الأندية المحترفة، وذلك في بيان نشره المجلس الأعلى للرياضة التابع للحكومة الأسبانية.

ولم يكشف البيان الصادر بعد اجتماع ضم رؤساء الهيئات الثلاث، “الإتحاد ورابطة الدوري والمجلس”، عن الموعد الزمني لعودة الدوري، في ظل توقعات بعودته نهاية شهر مايو المقبل.

وكان عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز قد أكد، أول من أمس (السبت)، أن جميع المباريات المتبقية في دوري كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية في إسبانيا، ستقام بدون جمهور حتى نهاية الصيف على الأقل.

ويأتي قرار استئناف النشاط الرياضي، بعدما أوضح الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن إجمالي الخسائر التي ستتتكبدها الأندية نتيجة لعدم استكمال الموسم بسبب الوباء، يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 1.1 مليار دولار.