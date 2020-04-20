إغلاق 27 ورشة .. حملة لتصحيح أوضاع المناطق الصناعية في الجوف

أغلقت أمانة الجوف،اليوم، ما يزيد عن 27 ورشة في المنطقة الصناعية الأولى ، وذلك ضمن حملة أطلقتها لتصحيح الأوضاع في جميع المناطق الصناعية.

و قالت الأمانة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أمانة_الجوف تبدأ حمله لتصحيح اوضاع المناطق الصناعيه بحزمة من الإجراءات والتي بدأت باغلاق مايزيد عن 27 ورشه في منطقة الصناعية الأولى ضمن خطه تهدف لتصحيح الاوضاع الصحيه والنظاميه لتلك الانشطه

و أكدت الأمانة أن الإغلاق جاء بسبب مخالفة الاشتراطات والأنظمة البلدية، و التي تتمثل بعدم التقيد بمساحات الرخص المهنية والعمل خارج حدود المحل واستغلال المسارات الداخليه لتلك الانشطه وعدم المحافظة على النظافة العامة ، وأهابت الأمانة بالتعاون السريع مع المختصين لتفادي تطبيق عقوبة الإغلاق وفق لائحة الجزاءات البلديه بحق المخالفين .