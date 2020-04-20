الشرطة التركية تعتدي بوحشية على امرأة ليبية عالقة في تركيا

انهال أفراد من الشرطة التركية، الاثنين، بالضرب على سيدة ليبية كانت ضمن عدد من محتجين ليبيين عالقين في تركيا أمام مقطر القنصلية الليبية في اسطنبول.

وطالب الليبيون العالقون في تركيا في وقفتهم بترحيلهم وإعادتهم إلى بلادهم.

وكشف مقطع فيديو نشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفرادا من الشرطة التركية بزيهم الرسمي يحاصرون امرأة ليبية ويعتدون عليها بالهراوات، حيث انهالوا عليها بالضرب واللكمات، في مشهد استفز الليبيين الحاضرين الذين تدخلوا لحمايتها، منددين باستخدام العنف والقوّة، وبالطريقة الهمجية التي تعاملت بها معهم قوات الأمن التركية أمام سفارة بلادهم، وهتفوا “ليبيا.. ليبيا”.

وتجمع عشرات الليبيين العالقين في تركيا، اليوم الاثنين، أمام مقرّ القنصلية الليبية بإسطنبول، احتجاجا على عدم إجلائهم لبلادهم، وتدهور أوضاعهم المعيشية على الأراضي التركية، وعدم تجاوب موظفي السفارة مع مطالبهم.