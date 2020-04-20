أمطار تغسل #الرياض و #المدينة و مناطق أخرى #الرياض_الان #صوت_المطر

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض , شملت أنحاء متفرقة من العاصمة .

و شهدت مناطق في المملكة، اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ومنها الرياض والمدينة المنورة ونجران.

كما غطت الأمطار معظم مدن منطقة القصيم ومنها بريدة، ومحافظات عنيزة والرس، والنبهانية، والاسياح، وعقلة الصقور، وضرية، وعيون الجواء، والشماسية، والخبراء ورياض الخبراء والمذنب والبكيرية والبدائع.

في السياق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء في المملكة 28/ 8/ 1441 الموافق 21/ 4/ 2020، قائلة إنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشملت التوقعات، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة.

ووردت تنبيهات لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبية نظراً لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من أمطار غزيرة وسيول منقولة وتحديداً طريق شرورة- الرياض.