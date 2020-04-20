في يوم سيعد فارقا في تاريخ صناعة النفط العالمية، سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي انهيارا تاريخيا. وتسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم شهر مايو، وهوت ليصل سعر البرميل إلى سالب 37 دولارا للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية.

ونتيجة للانهيار غير المسبوق في الأسعار، سيضطر البائعون إلى دفع أموال للمشترين لتشجيعهم على أخذ عقود آجلة للنفط، في محاولة لتقليل الخسائر.

ما هي العقود الآجلة في سوق النفط؟

السوق النفطية هي عبارة عن:

١ – سوق مادي يتم فيه بيع النفط المادي

٢- سوق الآجل يتم فيه بيع النفط على شكل عقود آجله يتم تسليمها بعد أجل.

ما الفرق بين خام برنت وخام تكساس الأمريكي؟

خام برنت هو خام نفطي يستخدم كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، خاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية، ويتكون برنت من مزيج نفطي من 15 حقلا مختلفا في منطقتي برنت وتينيان (بعضها يقع في المملكة المتحدة والبعض الآخر في النرويج) اللتين تنتجان نحو 500 ألف برميل يوميا.

مميزات خام برنت، بشكل عام يباع بسعر أعلى من سلة نفط ‘اوبك’ بنحو دولار للبرميل، ويعتبر من أنواع النفط الخفيفة الحلوة بسبب وزنه النوعي البالغ 38 درجة وانخفاض نسبة الكبريت التي تصل إلى 0.37 في المائة.

ورغم أن الدول الأوروبية تستهلك أغلب إنتاج خام برنت، إلا أنه يصدر أحيانا إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأفريقية، إذا كان الفرق بين سعره وسعر النفوط المماثلة في هذه الأسواق أكبر من تكاليف الشحن.

أما خام غرب تكساس المتوسط أو خام تكساس الخفيف، فهو نوع من النفط الخام يُستخدم كمعيار في تسعير النفط و السلعة الأولية الأساسية في العقود المستقبلية في النفط لبورصة نيويورك – نايمكس.

ويتميز بمستوى أقل من الشوائب، و نتيجة لذلك فهو سهل التكرير. و النقل مقارنة بالنفط الثقيل العكِر، الذي يحتوي على مكونات شمعية عالية، كثافة و لزوجة أعلى.