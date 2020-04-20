ضبط ٥ أطنان من الحطب المحلي في خليص

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة البيئة،بالتعاون مع الشرطة، اليوم، ٥ أطنان من الحطب المحلي محملة في سيارة بمحافظة خليص ،وذلك بعد تداول مقطع لمواطن يبلغ الجهات المختصة عن تلك المخالفة وعلى الفور تم مباشرة الواقعة والتحري حتى تم القبض على المواطن المخالف لنظام المراعي والغابات .

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص المهندس أنس بن مقبول البلادي أن قطع الأشجار يُعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي يُحظر الاحتطاب منها وقطعها.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على كميات الحطب المضبوطة في مكان مخصص تمهيداً لنقلها للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين .

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي باستمرار عمليات ملاحقة المخالفين من قبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية، وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم وفقا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية في منطقة مكة المكرمة .

وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية المساهمة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220.