الأسد يشكو أنقرة لطهران: تركيا اعتدت على سيادة سوريا وأقامت قواعد عسكرية في إدلب

اشتكى الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، أنقرة إلى طهران، بسبب التدخل العسكري التركي في إدلب

وقال الرئيس السوري إن تركيا خرقت الاتفاقات التي أبرمتها سواء في استانا أو في سوتشي، واعتبر أن إقامتها قواد عسكرية في إدلب تفضح حقيقة نواياها المس بسيادة ووحدة أراضي سوريا.

وأضاف الأسد خلال محادثات أجراها الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل العاصمة السورية اليوم، في أول زيارة له منذ عام، إن تركيا لم تلتزم بالاتفاقات التي وقعتها سواء في أستانا أو في سوتشي والتي تنص جميعها على الاعتراف بسيادة ووحدة الأراضي السورية.

وضمن هذا الإطار، أكد الأسد أن تصرفات تركيا على الأرض تفضح حقيقة النوايا التركية وعدم احترامها سيادة ووحدة الأراضي السورية.