أسعار الأسهم تلحق بالنفط الأمريكي.. انخفاض حاد

لحقت أسعار أسواق الأسهم الأمريكية بنظيراتها للنفط الأمريكي التي شهدت انهيارا تاريخيا اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 2.2٪ ، بنحو 540 نقطة، في حين خسر ستاندرد آند بورز 500 1.6٪ ، وناسداك المركب 1.0٪.

ووفقا لفوربس، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو إلى أدنى مستوى لها في التاريخ – سلبية 6.75 دولار للبرميل – وسط تراجع الطلب العالمي.

على الرغم من الصفقة التاريخية بين أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج العالمي بمستويات قياسية، إلا أن صهاريج التخزين الأمريكية امتلأت والتجار يتخلون عن العقود التي تنتهي غدًا ومن المقرر تسليمها بينما لا تزال البلاد مغلقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في يونيو، وهو مؤشر أسعار النفط العالمية، بنسبة 8٪ إلى 25.83 دولار للبرميل.

وفقًا لتقرير CNBC: يتم تسعير خام برنت في منتصف بحر الشمال، حيث يكون تخزين الناقلات وافرًا ويمكن الوصول إليه ، في حين أن تخزين نفط WTI في الولايات المتحدة محدود وكذلك غير ساحلي.

وينتظر المستثمرون أنباء من واشنطن بأن المشرعين في الكونجرس قد توصلوا إلى اتفاق لتجديد الأموال لبرنامج القروض الطارئة للشركات الصغيرة. وحدد مجلس الشيوخ تصويتًا بعد ظهر الثلاثاء، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.