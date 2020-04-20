أمريكا: قلقون بشدة إزاء تقارير سعي أنقرة لتفعيل منظومة إس 400 الروسية

قالت الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة بشدة إزاء التقارير عن سعي أنقرة لتفعيل منظومة إس 400 الصاروخية الروسية.

وفي منتصف فبراير الماضي، قال مسؤول أمريكى كبير، إن التوتر بين تركيا وروسيا بسبب الهجوم السوري المتصاعد فى محافظة إدلب لم يؤثر فيما يبدو على خطط تركيا لنشر نظم الدفاع الصاروخى الروسى إس-400 وذلك رغم تهديد واشنطن بفرض عقوبات.

وأثار القتال فى إدلب الواقعة بشمال غرب سوريا تصريحات غاضبة متبادلة بين روسيا التى تدعم الهجوم التى تشنه قوات الحكومة السورية وتركيا التى نشرت آلاف الجنود لدعم المسلحين الساعين لوقفه.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان استجدى روسيا بأن عليها أن “تتنحى جانبا” وتترك تركيا لترد على مقتل عدد من جنودها. وتبادل البلدان الاتهام بعدم الالتزام باتفاقات تهدف لاحتواء العنف.