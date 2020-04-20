مدارس رفحاء تستضيف 300 وافد وتجري فحص لـ 1150 في مقرات سكن العمالة

فحصت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 1150 عاملاً، خلال جولات ميدانية تفتيشية على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء المحافظة ،للتأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من جائحة فايروس كورونا وفق آلية عمل محددة , بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتطبيق اشتراطات سكن العمالة للصحة والسلامة.

واستهدفت اللجنة المنشآت التجارية، والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذه الجائحة، حيث نقلت ما يقارب من 300 وافد من مساكنهم القديمة إلى مباني المدارس الحكومية برفحاء حتى الآن، وسط إجراءات احترازية عالية، وإلزام أصحاب المؤسسات والشركات المتعاقدة معها بتوفير مساكن نموذجية لعمالتها، تم من خلالها الأخذ بخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية المستقبلية لضمان التزام الشركات ومن في حكمها بالبروتوكولات الصحية داخل وخارج مساكنها وفي مقار العمل الخاصة بها.