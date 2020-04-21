قتلى وجرحى في مواجهات بين فصائل سورية موالية لتركيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن اشتباكات عنيفة اندلعت في أحياء مدينة رأس العين، بين أحرار الشرقية ولواء المعتصم المواليين لتركيا.

وقال في بيان إن الاشتباكات التي استخدم خلالها الرشاشات والبنادق اندلعت في كل من حي المحطة والعبرة وشارع الكنائس والمعبر الحدودي وخزان المياه في حي خرابات.

ووثق المرصد مقتل عنصرين من فرقة المعتصم وأصيب آخرين، فيما وردت معلومات عن قتلى وجرحى آخرين من بقية الفصائل.

وأكدت المصادر بأن سبب الاشتباكات خلاف على تقاسم الأموال والإتاوات التي فرضوها على الأهالي إضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمدنيين.