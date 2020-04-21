زعيم #داعش يدخل العراق مستغلاً وباء #كورونا

قال مصدر أمني عراقي إن زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي دخل الأراضي العراقية حديثاً، فيما تعمل الجهات الأمنية من أجل تحديد مكانه الجغرافي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقام داعش حديثاً بتنفيذ عدة هجمات، مستغلاً انشغال العالم بجائحة كورونا، وجاءت الهجمات بشكل منظم من حيث التوقيت والأهداف.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لموقع قناة “السومرية” العراقية، أن الهجمات التي قام بها التنظيم كانت غير مؤثرة وتستهدف نقاطاً عسكرية ومناطق تابعة لعشائر ساعدت القوات العراقية في الحرب ضد التنظيم خلال السنوات الماضية.

وتعمل القوات العراقية على تحديد خارطة الهجمات الأخيرة والتي يمكن أن تكشف نقطة الانطلاق لهم وتتبعهم، حيث سيتم رصد المناطق في كركوك وصلاح الدين وصحراء الحضر وجبال مخمور وزمار وسلسلة جبال حمرين شمالي العراق.