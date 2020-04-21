إصابة 73% من المعتقلين في سجن بولاية أوهايو الأمريكية بـ #كورونا

أصبح سجن بولاية أوهايو الأمريكية بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بعدما جاءت اختبارات 1828 من المعتقلين به، أي 73% من الإجمالي، إيجابية لمرض “كوفيد-19” الناجم عن الفيروس، وفقاً لما ذكرته السلطات.

ويعد هذا أكبر مركز انتشار لفيروس كورونا المستجد يُرصد في أوهايو، وإحدى أكبر بؤر المرض في الولايات المتحدة.وتقع (مؤسسة ماريون الإصلاحية) في مقاطعة ماريون، حيث يعيش 65 ألف شخص.

وأخضع مسؤولو السجن جميع المحتجزين والعاملين به للاختبارات للكشف عن الفيروس التاجي، وجاءت النتائج إيجابية لـ1828 معتقلا و109 موظفين.

وسجلت أوهايو حتى الآن 12 ألفا و919 إصابة بفيروس كورونا المستجد و509 وفيات بسبب الوباء.