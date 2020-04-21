المواصفات: أكثر من ٣٤٠٠ خدمة تم تنفيذها عن بعد

واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها في خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين، إذ أسفرت جهودها خلال الأسبوعين الماضيين عن تقديم أكثر من ٣٤٠٠ خدمة في مجال اختبار المنتجات، أو إصدار شهادات المطابقة وتراخيص استخدام علامة الجودة.

وقد قامت فرق العمل بالهيئة خلال الأسبوعين الماضيين باختبار وفحص (١٠١) عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت (١١٩٧) ترخيصاً باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة المختلفة، منها (٧٤٨) ترخيص للأجهزة المنزلية، و(٣٢٤) ترخيص للإطارات، و (٥٧) ترخيص للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب (٢٢) ترخيص للمحركات الكهربائية.

كما أصدرت الهيئة (٤٦) ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه، كذلك تم منح تراخيص جديدة لعدد (٥) منشآت باستخدام علامة الجودة السعودية، فيما تم استقبال (١٧) طلب إلكتروني جديدة لمنشآت ترغب في الحصول على العلامة.

وفي مجال المطابقة أصدرت هيئة المواصفات (٣) شهادات مطابقة لاعتماد الطراز، شهادتين لشارة المطابقة الخليجية ، إلى جانب (٣٠) تراخيص باستخدام شعار البلاستك القابل للتحلل، وتضمنت جهود الهيئة أيضاً خلال الأسبوعين الماضيين إصدار(١٢٥) شهادة اعتراف بشهادة الـ IECEE .

كما تلقت الهيئة خلال الأسبوعين الماضيين (١٠٢٧) استفسار عبر البريد الإلكتروني، و(٥٨٤) اتصالاً هاتفياً عبر الرقم الموحد، فيما تم الرد على (٣٣٦) استفسار وارد لوحدة فحص السيارات.

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أعلنت في وقت سابق عن استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين عبر عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تنفيذها عن بعد وعلى مدار الساعة دون الحاجة لمراجعة مقراتها ومكاتبها المختلفة. وبينت أن قنوات التواصل مع مركز المستفيدين متاحة عبر الهاتف الموحد ٩٢٠٠٠٩٠٨٥ أو البريد الإلكتروني [email protected]