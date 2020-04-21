إمارة عسير: فيديو ازدحام أحد أسواق المواشي صحيح وتم اتخاذ اللازم

أصدرت إمارة عسير بيانا توضيحيا، اليوم الثلاثاء، حول مقطع فيديو يرصد ازدحام أحد أسواق المواشي.

وقالت الإمارة، في بيان، إنه إشارة إلى المقطع الذي جرى تداوله خلال اليومين الماضيين، ويظهر فيه ازدحام كثيف للسيارات حول أحد أسواق المواشي؛ فقد جرى التحقق من قبل الجهة المعنية في إمارة المنطقة، وتبين صحة الواقعة.

وأضافت الإمارة، في بيانها، أنه تم اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يتطلبها الموقف، ورغم أن مصور المقطع قام بنشره في وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يسلك الطرق النظامية للإبلاغ عن تلك الملاحظة، فإن إمارة منطقة عسير قدرت صغر سنه، وحسن نيته، وما ثبت للجهات المعنية من أنه لم يقصد التشويش على عمل الأجهزة الحكومية، ولا الانتقاص من الجهود التي تبذلها الأمانة وبلدياتها بالمنطقة.

وأكدت أنه تم إفهامه بأنه أحسن في رصد هذا الخطأ غير المقبول، وأن هذا يتوافق مع دعوة أمير المنطقة للإعلاميين بممارسة دورهم الطبيعي في رقابة أداء الأجهزة، ونقدها، والإبلاغ عن مخالفاتها وتقصيرها عبر الوسائل والطرق الرسمية المعتمدة، افتداء بقيادة البلاد “أيدها الله” التي شرعت أبوابها لكل راغب في التواصل معها، حتى يتحقق في مثل هذا البلاغ فضيلة “التعاون على البر والتقوى”. ومبدأ “رحم الله امرئ أهدى إلينا عيوبنا”، الذي أكده مرارا قائد البلاد “أيده الله”، امتدادا لعظماء الأمة.

وأوضحت الإمارة أن السوق الذي ظهر في المقطع قد وجه أمير المنطقة بأن تقوم البلدية بتحسينه وأيضا وسرعة إنشاء سوق مؤقت وعاجل للأنعام، والتخفيف على المواطن، والحد من التزاحم، وتطبيق المسافات الاحترازية بين سيارات البائعين.

وكشفت الإمارة أنه تم بالفعل انتهت البلدية أعمال إنشاء السوق خلال 48 ساعة، وتم افتتاحه صباح اليوم للمواطنين.