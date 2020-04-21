جنازات افتراضية في إسبانيا لمنع تفشي كورونا

أعلنت دور تنظيم الجنازات في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الثلاثاء إنها سوف تبدأ في بث الجنازات عبر الإنترنت من أجل عائلات وأصدقاء المتوفين، في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء أوروبا برس عن “مكاتب تنظيم الجنازات في مدريد” أن أقارب وأصدقاء المتوفين سوف يتمكنون من المشاركة بفاعلية في المراسم عبر منصات مؤتمرات الفيديو.

وتخضع إسبانيا، وهي ثاني أكثر الدول تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والأكثر تضررا في أوروبا، لإغلاق صارم منذ منتصف أذار/مارس، مما حال دون حضور الأقارب للجنازات منذ عدة أسابيع.

ويطلب من العديد من أقارب أكثر من 20 ألف شخص توفوا بالفيروس في إسبانيا عزل أنفسهم في المنزل إذا كانوا قد خالطوا المتوفى في الأيام التي سبقت وفاته.

وقالت “مكاتب تنظيم الجنازات في مدريد”، يمكن للأقارب الاختيار بين الخدمات الدينية والعلمانية، وسوف يتم منحهم خيار تضمين الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو أو التسجيل السمعي لجنازة المتوفى ضمن المراسم عبر الإنترنت.

وجرت العادة في ظل ظروف الوباء أن يأخذ الحانوتية الموتى إلى المقابر للحرق أو الدفن.