تقليل الميدانيين وزيادة المجموعات.. احترازات وقائية في الدرعية للحد من كورونا

فعلت هيئة تطوير بوابة الدرعيّة العديد من المبادرات الوقائية والتوعوية للحفاظ على سلامة المحافظة من فيروس كورونا وذلك من خلال عدة مراحل وخطوات قامت بها .

وشملت هذه الخطوات الوقائية منسوبي الهيئة الذين يعملون في أرض الميدان من خلال توعيتهم بأهم الاحترازات الوقائية وتزويدهم بأدوات السلامة، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة .

ومن الجهود الوقائية والتوعوية التي بذلتها هيئة تطوير بوابة الدرعية فقد قامت باستخدام أحدث المعدات لتعقيم جميع المناطق وذلك بالقيام بعدد من الجولات اليومية لضمان صحة وسلامة المحافظة وقاطنيها.

وحرصت الهيئة على استحداث نظام عمل جديد فيما يتعلق بالاهتمام بصحة العاملين؛ وذلك من خلال تقليل عدد العاملين الميدانيين في المجموعة الواحدة وزيادة عدد المجموعات ليتم توفير أقصى مراحل العناية على مدار اليوم مع التأكيد على صحة كل العاملين حيث يتم فحصهم بشكل دوري قبل بدء العمل وبعد الانتهاء منه وتعقيم المركبات والمعدات كافة، وتزويدهم بجميع المعلومات والاحترازات بكل اللغات المتاحة.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر السديري الالتزام بخدمة الدرعية ومجتمعها ، وقال ” نقوم بكل ما يتوجب علينا للاهتمام بمجتمعنا من خلال التوعية المستمرة والتأكد من سلامة الجميع، وقيادتنا الرشيدة – حفظها الله – تولي اهتماماً بالغاً لضمان سلامة الوطن والمواطن والمقيم ، ورأينا ذلك من خلال حزمة القرارات والاحترازات الاستباقية لمكافحة فيروس كورونا ، لذلك يتوجب علينا جميعاً أن نتعاون ونتكاتف وأن نلتزم بالتعليمات و الارشادات الصحية “.

وبشان تعزيز التواصل الداخلي بين منسوبي هيئة تطوير بوابة الدرعية أفاد السديري أن الهيئة تعمل بشكل جدي ضمن مبادرات فريق الموارد البشرية على تسهيل التواصل اليومي بين منسوبي الهيئة للعمل عن بعد وتوفير الدورات التدريبية والتطويرية ، مبرزا حرص الهيئة على الاهتمام بتنمية وتطوير قدرات منسوبيها من خلال توفير دورات تدريبية افتراضية في مختلف المجالات التي بلغ عددها 391 دورة تدريبية منذ بدء تطبيق إجراءات العمل عن بعد حتى الآن واستفاد منها أكثر من 183 موظفا بمجموع ساعات يقارب 579 ساعة .

وأشار إلى أنه تم كذلك إرسال منشورات دورية تحتوي على تعليمات وقائية وصحية وتوعوية للموظفين ، ومشاركتهم المعلومات والقرارات المتعلقة بفيروس كورونا وتحديثها بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية.