50 مليون شخص أفريقي مهددون بالمجاعة جراء تفشي كورونا

أكدت منظمة “أوكسفام” أن 50 مليون شخص في غرب القارة الأفريقية مهددون بالمجاعة بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، ومشاكل الجفاف وانعدام الأمن الغذائي.

وأضافت المنظمة العاملة في مجال محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية عبر العالم في بيان صادر عنها أنه على الرغم من جهود الدول يواجه السكان صعوبات في الوصول إلى أسواق المواد الغذائية، وارتفاع الأسعار وانخفاض توفر بعض المواد الأساسية.

وأوضحت المنظمة أن الحجر العام وحظر التجول وإغلاق الحدود وانعدام الأمن في بعض المناطق كانت له تأثيرات سلبية على أوضاع عشرات الملايين بغرب أفريقيا، لافتة النظر إلى أن أزمة كورونا تؤدي – مع انعدام الأمن – إلى تفاقم خطر عدم استقرار السوق، وتضعف الوضع الغذائي غير المستقر بالفعل.