مرور العاصمة المقدسة: استكمال تنفيذ أعمال تقاطع عبدالله عريف مع طريق جدة القديم اعتبارًا من الغد

نوهت إدارة مرور العاصمة المقدسة، بأنه بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة سيتم استكمال تنفيذ أعمال تقاطع عبدالله عريف مع طريق جدة القديم، اعتبارًا من غد الأربعاء.

وقالت الإدارة إنه سيتم تحويل المركبات القادمة من طريق جدة القديم والراغبة بالاتجاه إلى طريق عبدالله عريف إلى الشارع الخلفي الموازي إلى الطريق الرئيسي خلف الجمعية الخيرية مع توحيد حركة السير به باتجاه شارع عبدالله عريف مع استمرار حركة المركبات الراغبة في الاتجاه إلى شارع الضيافة والزاهر من أمام الجمعية الخيرية.

وأضافت أنه سيتم استمرار حركة المركبات القادمة من شارع الضيافة والزاهر باتجاه جدة القديم بنفس الاتجاه مع تحويل حركة المركبات القادمة من الحي الداخلي إلى الشارع الرئيسي خلف النقابة العامة للسيارات.