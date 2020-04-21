بمشاركة 50 جهة حكومية.. التواصل الحكومي يصدر تقرير جهود المملكة لمواجهة كورونا #عاجل

أصدر التواصل الحكومي بوزارة الإعلام تقريرًا يلخص جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا الجديد بمشاركة 50 جهة حكومية ، ويخضع التقرير لتحديث دوري مستمر لإبراز تلك الجهود.

تم إعداد التقرير في نسختين باللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويهدف التقرير لتسليط الضوء على ما تبذله المملكة من جهود كبيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في التعامل مع أزمة كورونا.

ورصد التقرير جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مواجهة فيروس كورونا المستجد 19-COVlD.

وبدأت جهود المملكة مع اتخاذ الحكومة قرارات استباقية تضمنت تدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة، منذ الإعلان عن ظهور إصابات بالفيروس في مقاطعة ووهان في الصين، بداية من الأمر السامي بتشكيل لجنة مختصة تعنى بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد، تضم في عضويتها 24 جهازا حكوميا برئاسة وزير الصحة، مكنتها القيادة من اتخاذ الخطوات المطلوبة والاحتياطات اللازمة لمواجهة الوباء والحد من تفشيه.

وأكد التقرير دعم القيادة جهود الأجهزة الحكومية التي عملت بروح الفريق، في إطار من التعاون والتنسيق، أسفر عن أداء متكامل وعمل احترافي، مشيرا إلى أن عمق التناغم والانسجام بين جميع أركان المنظومة ومكوناتها في إدارة الأزمة، كان حجر الزاوية في تحقيق النجاح، الأمر الذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، والعديد من المختصين في دول العالم.

ويتوفر التقرير الذي يخضع للتحديث الدوري عبر الرابط التالي : https://mom.sa/gkrcuv.