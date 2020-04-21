تم حصر جميع المخالطين.. تفاصيل اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا في عرعر

كشفت صحة الشمالية، في بيان اليوم الثلاثاء، تفاصيل اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا، في مدينة عرعر.

وقال فهد بن طويرش العنزي، المستشار الإعلامي لصحة الشمالية، إن “الحالتين اللتين أعلنت عنهما وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) بمدينة عرعر إحداهما كانت لمخالط، والأخرى لشخص قادم من خارج منطقة الحدود الشمالية، وحالتهما الصحية مستقرة”.

وطمأن “العنزي”، جميع المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن “إجراءات التقصي الوبائي و حصر المخالطين تمت بشكل تام وشامل، وصحة الشمالية تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد”.

كما أهاب “العنزي”، بالجميع، التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية التي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية، إضافةً إلى البقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة المُلحة.