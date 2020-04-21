ريتشارد كويست مذيع CNN يعلن إصابته بفيروس #كورونا

أعلن مذيع CNN ريتشارد كويست، إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه للفحص وتشخيص إصابته بالفيروس.

وكشف خلال فيديو له، أذاعته CNN، آخر تطورات حالته الصحية، قائلًا: “لا أعاني من الأعراض المروعة التي يعاني منها الآخرون كضيق التنفس وما أعاني منه سعال”.

وشرح أسباب تخطيطه لمواصلة تقديم برنامجه، قائلًا: “أشعر حاليًا بأنني في حالة جيدة وهناك أمور مهمة يجب أن نتحدث عنها منها سعر النفط السلبي والطريقة التي تهبط بها الأسواق”.

وأضاف: “طالما أستطيع لا يوجد سبب لعدم فعل ذلك وسنجري محادثة جيدة حول الجانب الاقتصادي لما يحدث”.