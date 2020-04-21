مصر ترسل مساعدات طبية لأمريكا بتوجيه من السيسي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية،اليوم، أن القاهرة أرسلت حزمة من المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتوجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية،بسام راضي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأظهر مقطع فيديو نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية تحميل طائرة عسكرية مصرية بالمساعدات الطبية مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية هي الجهة التي قامت بإرسال هذه المساعدات.

وضمت المساعدات معدات طبية و بدلا واقية لمساعدة واشنطن في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد .