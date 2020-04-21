اختبار لفيروس #كورونا يستغرق 20 دقيقة فقط

أفادت تقارير صحفية بريطانية أنه تم التوصل لاختبار تشخيصي لفيروس كورونا المستجد يستغرق 20 دقيقة فقط، بدلا للاختبار الحالي الذي يستغرق 90 دقيقة.

وكشف علماء في جامعة جنوب ويلز، عن تطوير الاختبار في الأصل لتحديد التهابات المسالك البولية، غير أن الاختبار الجديد يقلل دورة درجة الحرارة ذات المراحل الثلاث إلى دورة واحدة فقط.

وأوضحت الأستاذة في جامعة جنوب ويلز، إيما هايهيرست أن “الأمر الأساسي في الاختبار هو أنه أسرع، ويتطلب معالجة أقل للعينة، كما أنه لا يستخدم نفس المزيج الكيماوي.. وهذا يعني أنه يمكن أن التغلب على الصعوبات التي نمر بها تجاه الكواشف الكيماوية باستخدام هذا الأساس المختلف للتفاعل الكيماوي”.

يأتي هذا في وقت ازداد فيه القلق حيال مدى توافر مجموعات الاختبار، ومعدل إجراء الاختبارات، خصوصا في الأسابيع الأخيرة، وفق ما ذكر موقع سكاي نيوز البريطاني.

تشير البيانات إلى أن البلدان التي أجرت أكثر عدد من الاختبارات كان لها نتائج أفضل في وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.