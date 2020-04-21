عاجل .. خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهنئة بقرب شهر رمضان من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.