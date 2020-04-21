متحدث الداخلية: نموذج التنقل في المناطق ورقي وليس إلكترونيا

أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن النموذج الموحد للتنقل للفئات المستثناة في جميع مناطق المملكة ورقي وليس إلكترونيا.

وبيَّن أن النموذج الموحد يُمنح للفئات المستثناة بالقطاعين الحكومي والخاص، بعد توثيقه من قبل الوزارة المعنية ثم مراجعته وتوثيقه من قبل شرَط المناطق.

وقال إن رجال الأمن في الميدان يقومون بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بتدقيق هذه النماذج، مشدداً على أن من لم يكن حاملا لها يتم تطبيق عقوبة منع التجول بحقه.

ولفت إلى أنه في حال تم تحويل هذه التصاريح إلى إلكترونية، فسيتم الإعلان عن ذلك عبر القنوات الإلكتروني الرسمية لوزارة الداخلية.