سوق مؤقت للخضار و الفواكه بعوالي مكة .. وهذه أوقات العمل به

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة،اليوم، عن بدء العمل في السوق المؤقت للخضار والفواكه في حي العوالي بمكة المكرمه بعد أن هيأته بلدية العزيزية الفرعيه .

و أوضحت الأمانة أن أوقات العمل ستكون من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً.

وأوضح مدير عام شؤون البلديات، المهندس عبد الله الزايدي أنه تم تجهيز الموقع بتركيب خيمة مضادة للحرارة ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت،

و أشار الزايدي إلى أن الموقع سيحقق المتطلبات اللازمة لسكان حي العوالي، وسيوفر احتياجاتهم الغذائية اليومية، ويتضمن السوق مباسط للخضار و الفواكة ويخضع لآلية تنظيم ومراقبة مستمرة وذلك حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين مع المحافظة على الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كرونا .

وأكد الزايدي أن بلدية العزيزيه تعمل بشكل يومي وفق الخطط المعتمدة داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وتطبيق شروط السلامة على الباعة والمتسوقين عبر تعقيم عربات التسوق، وقياس درجات الحرارة للزوار عند دخول السوق .

وبين الزايدي أن هذا الاستحداث المؤقت لسوق الخضار والفواكه بتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة ، بغية تخفيف حدة الإزدحام على الأسواق المركزية وتلبية لإحتياج سكان الحي .