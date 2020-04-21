“إمارة الرياض” توجه بسرعة تقديم المواد الغذائية الأساسية للأسر المتعففة وللعمالة الوافدة المنقطعة

وجهت إمارة منطقة الرياض بسرعة تقديم الدعم العيني المتمثل في السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضررة والمتعففة، وللعمالة الوافدة المنقطعة؛ للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة من منع التجول، ومن تعليق الأعمال؛ جراء جائحة كورونا.

واطلع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل السديري على التقارير الميدانية لمبادرة “خيرات الرياض”؛ لدعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة.

واستعرضت التقارير الميدانية الجهود المبذولة لسرعة تقديم الدعم، وإيصال المواد الغذائية والأساسية لمن يحتاج، ومجالات تنويع المساهمات، ورصد الفئات الأكثر حاجة، وتذليل المعوقات، وتسهيل مهام الفرق الميدانية، وتكثيف التعاون بين الجهات الخيرية والأهلية والتعاونية.